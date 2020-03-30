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Tragedie imensă în familia roș-albastră! Martin Tudor a MURIT la Reșița! Fostul portar a făcut infarct

Tragedie imensă în familia roș-albastră! Martin Tudor a MURIT la Reșița! Fostul portar a făcut infarct

Tragedie imensă în familia roș-albastră! Martin Tudor a MURIT la Reșița! Fostul portar a făcut infarct

Scris de A L Publicat: 30 mar. 2020, 15:04

Un fost stelist s-a stins din viață astăzi, 30 martie, în urma unui infarct scrie Realitatea Sportivă.

Un fost stelist s-a stins din viață astăzi, 30 martie, în urma unui infarct scrie Realitatea Sportivă.

Martin Tudor, fost portar la Steaua, a murit la vârsta de 43 de ani. Fostul fotbalist a suferit un infarct fatal la Reșița, în această dimineață.

Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul Petroșani, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj și Universitatea Cluj. Acesta a bifat peste 180 de apariții în primul eșalon al fotbalului românesc și a cucerit trei trofee cu Steaua: două titluri, în 2001 și 2005, și o Supercupă, în 2001.

După ce și-a încheiat cariera în 2008, Tudor a devenit antrenor cu portari. Printre echipele pe care le-a pregătit se numără FCSB, Universitatea Craiova, Al Ittihad, Daco-Getica, CSM Reșița, FC Voluntari, Sportul Snagov, CSU Craiova și naționala României.

„Nu-mi vine să cred! Este o veste… Stau pe telefoane și eu. Era la Reșița cu treaba. Nu știu nici eu foarte multe detalii. E o tragedie! Îmi pare atât de rău. Nici nu stiu ce să mai zic…”, a declarat Daniel Oprița, fostul său coleg, potrivit Gazetei Sporturilor.

”Totul s-a întâmplat acum două ore. Era acasă, la Reșița! Ambulanța a ajuns foarte repede la el, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. S-au făcut toate manevrele de resuscitare, dar s-a întâmplat o tragedie. Nu l-au mai putut salva. A murit, săracul… Acum, trupul lui e la spital pentru autopsie. Dumnezeu să-l ierte” a mai spus și Dorine Munteanu pentru sursa citată.

Foto: realitateasportivă.net

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