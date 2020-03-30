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Sport· 2 min citire
Tragedie imensă în familia roș-albastră! Martin Tudor a MURIT la Reșița! Fostul portar a făcut infarct
Tragedie imensă în familia roș-albastră! Martin Tudor a MURIT la Reșița! Fostul portar a făcut infarct
Un fost stelist s-a stins din viață astăzi, 30 martie, în urma unui infarct scrie Realitatea Sportivă.
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