Actualitate· 1 min citire

Nicușor Dan: ”Posibilitatea alegerilor anticipate există. Eu mi-aș dori să le evităm”-VIDEO

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat1 iul. 2026, 07:57
Actualizat1 iul. 2026, 07:58
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate. Însă, președintele României a subliniat marți că acest scenariu nu va aduce schimbări fundamentale de majorități în Parlament și că ar genera o imagine de instabilitate în România pentru o lungă perioadă de timp.

„Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aş dori să evităm scenariul pentru că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, schimbări fundamentale de majorităţi, dar ne-am găsi în acelaşi blocaj în care suntem azi și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”, a declarat președintele României, marți, după întâlnirea cu amabasadorii statelor UE la București.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alegeri anticipatenicusor danparlament

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe