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Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”

Bogdan Velcescu (deputat AUR)

Bogdan Velcescu (deputat AUR)

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat7 iul. 2026, 13:12
Actualizat7 iul. 2026, 13:13

Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză PSD de dublu standard, după ce Sorin Grindeanu a susținut că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Acesta amintește că AUR a solicitat anterior prelungirea sesiunii parlamentare, însă majoritatea condusă de PSD a refuzat chiar și supunerea la vot a acestei propuneri.

„ Când AUR a propus prelungirea sesiunii, de ce n-ați vrut să votați? De ce n-ați vrut să supuneți la vot măcar? Când e vorba despre propagande, când e vorba despre susținerea unui narativ, e bună sesiunea extraordinară. Când e vorba despre rezolvarea unor probleme, nu mai e bună. Cu alte cuvinte, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, neafiliați… lăsați propaganda, ca să nu zic gargară.

Ați avut ocazia perfectă să supuneți la vot, să luați o decizie înainte de a se termina sesiunea parlamentară, înainte de a pleca parlamentarii… trei luni… două luni, scuzați, că iulie și august oficial și ianuarie, tot oficial.

E bătaie de joc. Nu insultați inteligența românilor cu o abordare de genul ăsta. Nu veniți să miorlăiți acum că vreți sesiune extraordinară, în timp ce ați refuzat să o supuneți la vot. Cine conducea ședința? Un membru PSD. Cine e președintele Camerei Deputaților? Tot un membru PSD, un domn pe nume Grindeanu”, a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

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