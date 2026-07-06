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Sport· 1 min citire
Reacție dură a lui Panduru, după ce FIFA a șters cartonașul roșu pentru SUA
Basarab Panduru
Folarin Balogun, internaţional al Statelor Unite ale Americii, va fi eligibil pentru meciul pe care ţara sa îl va disputa în etapa următoare contra Belgiei, a anunţat FIFA.
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