Lionel Messi rescrie istoria! Record vechi de 96 de ani, egalat la Cupa Mondială

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 21:12

Lionel Messi continuă să își consolideze statutul de legendă a fotbalului mondial. Starul Argentinei a fost titular în partida cu Egipt, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar golul înscris l-a propulsat într-o categorie selectă a istoriei competiției.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre lionel messicupa mondiala 2026