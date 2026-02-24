Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră

Daniel Onescu - 22 mai 2026, 21:07

Situație absurdă la Spitalul Municipal Mangalia. Activitatea Secției de Pediatrie se suspendă temporar, pentru că singurul medic de specialitate a solicitat concediu fără plată, pe o perioadă de până la trei luni. Anunțul a stârnit un val de furie în comunitatea locală a părinților, care se tem că sănătatea copiilor este pusă în pericol de o astfel de întrerupere, în condițiile în care cea mai apropiată secție de pediatrie se află la Constanța.