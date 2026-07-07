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Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO

Donald Trumnp în Air Force One (Profimedia)

Donald Trumnp în Air Force One (Profimedia)

Scris deStoica Marian
Publicat7 iul. 2026, 15:23
Sursărealitatea.net

Aeronava prezidențială americană Air Force One, avându‑l la bord pe președintele SUA Donald Trump, a aterizat la Ankara pentru Summitul NATO. Liderul american a fost întâmpinat, la scara avionului, de omologul său turc, Recep Erdogan.

Noua aeronavă prezidențială Air Force Oane a survolat marți și spațiul aerian al României în drumul spre Ankara, unde liderul american participă la Summitul NATO.

Traiectoria zborului a atras atenția deoarece a trecut în proximitatea unor zone importante din vestul și sudul țării, inclusiv aproape de Timișoara și Slatina, potrivit site-ul specializat în știri din aviație, Boarding Pass.

Potrivit platformelor de monitorizare a traficului aerian, avionul prezidențial a intrat în spațiul aerian românesc în jurul prânzului, continuându‑și traseul spre Turcia pe o rută directă, care a intersectat coridorul aerian folosit frecvent de zborurile transatlantice.

În jurul orei 13:30, Air Force One a aterizat pe Aeroportul Internațional Esenboğa, unde este așteptată cu indicativul AF1.

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