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Donald Trump susține că a influențat decizie FIFA în cazul Balogun! Declarația care a stârnit un val de controverse

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 19:54

Folarin Balogun va putea evolua pentru Statele Unite în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce suspendarea sa a fost anulată. Decizia FIFA a stârnit numeroase reacții, iar președintele american Donald Trump susține că a avut un rol în această hotărâre.

Atacantul lui AS Monaco fusese eliminat în partida cu Bosnia și Herțegovina și, în mod normal, risca să rateze următorul meci al naționalei SUA.

Trump spune că a intervenit pe lângă FIFA

Într-o declarație citată de Sky News, Donald Trump a afirmat că i-a convins pe oficialii FIFA să renunțe la suspendarea lui Balogun, considerând că eliminarea acestuia a fost nedreaptă.

„Sunt o persoană care iubește sportul. Am fost un atlet desăvârșit și înțeleg foarte bine sportul. Nu a fost fault. Au fost doi jucători care alergau cu viteză și s-au ciocnit. Nu poți controla în acel moment fiecare mișcare astfel încât să-l calci intenționat pe adversar.

Acest arbitru este puțin suspect. Dacă îi verificați trecutul, veți vedea, dar nu vreau să creez controverse. Eu sunt cel care i-a convins pe cei de la FIFA să ia această decizie. Nu cred că a fost fault și consider că FIFA a procedat excelent”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Balogun va putea juca împotriva Belgiei

În urma acestei decizii, Folarin Balogun va fi disponibil pentru duelul dintre Statele Unite și Belgia din optimile de finală. Dacă americanii vor obține calificarea, adversara din sferturile competiției va fi Spania sau Portugalia.

Hotărârea FIFA a generat numeroase discuții, mai ales după ce și Cristiano Ronaldo a beneficiat de o modificare a sancțiunii sale disciplinare, însă în condiții diferite.

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