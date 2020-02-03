Soc in fotbalul romanesc - O echipa se retrage din campionat
Soc in fotbalul romanesc - O echipa se retrage din campionat
Sportul Snagov ar fi a doua echipa din Liga a 2-a care urmeaza sa se retraga din campionat.
Sportul Snagov ar fi a doua echipa din Liga a 2-a care urmeaza sa se retraga din campionat.
Liga a II-a are toate șansele să înceapă anul în formulă restrânsă! După Daco Getica, încă o echipă se va retrage, scrie realitateasportiva.net.
Sportul Snagov nu mai are resurse pentru retur și, la acest moment, se pune problema desființării.
Vineri seară, jucătorii au fost convocați la o ședință în care li s-a propus să meargă la Brăila, potrivit gsp.ro.
Jucătorilor li s-a dat de înțeles că Snagovul se va retrage din competiție.
Sportul Snagov este una dintre cele mai modeste echipe din Liga a II-a. Cu toate acestea, este autoarea câtorva șocuri în campionat.
Echipa ilfoveană la care evoluează jucători foarte tineri a reușit să învingă Rapidul cu scorul 3-2 și să facă egal cu Petrolul și cu U Cluj, 1-1.
În cazul în care se retrage acum, în pauza de iarnă, rezultatele se păstrează.
Citește și:
- 18:21 - Emma Răducanu o oprește pe Sorana Cîrstea la Queen’s. Românca, învinsă în două seturi după un început dificil
- 15:51 - Shakira a umilit Italia fără să vrea! Gluma virală de la Cupa Mondială care face înconjurul internetului
- 15:34 - Alpinismul românesc înregistrează o performanță de răsunet mondial. Sportivul care a intrat în clubul select „Seven Summits”
- 20:49 - Simona Halep, ovații la Cluj înainte de meciul de retragere: „M-ați copleșit”
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News