Soc in fotbalul romanesc - O echipa se retrage din campionat

Sportul Snagov ar fi a doua echipa din Liga a 2-a care urmeaza sa se retraga din campionat.

Sportul Snagov ar fi a doua echipa din Liga a 2-a care urmeaza sa se retraga din campionat.

Liga a II-a are toate șansele să înceapă anul în formulă restrânsă! După Daco Getica, încă o echipă se va retrage, scrie realitateasportiva.net.

Sportul Snagov nu mai are resurse pentru retur și, la acest moment, se pune problema desființării.

Vineri seară, jucătorii au fost convocați la o ședință în care li s-a propus să meargă la Brăila, potrivit gsp.ro.

Jucătorilor li s-a dat de înțeles că Snagovul se va retrage din competiție.

Sportul Snagov este una dintre cele mai modeste echipe din Liga a II-a. Cu toate acestea, este autoarea câtorva șocuri în campionat.

Echipa ilfoveană la care evoluează jucători foarte tineri a reușit să învingă Rapidul cu scorul 3-2 și să facă egal cu Petrolul și cu U Cluj, 1-1.

În cazul în care se retrage acum, în pauza de iarnă, rezultatele se păstrează.