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Simona Halep s-a calificat în semifinale la Australian Open

29 ian. 2020, 10:19
Simona Halep s-a calificat în semifinale la Australian Open

Simona Halep s-a calificat în semifinale la Australian Open

Articol scris de Muresan Rodica

Simona Halep este mai motivată ca niciodată înaintea meciului cu Garbine Muguruza

Simona Halep este mai motivată ca niciodată înaintea meciului cu Garbine Muguruza.

Sportiva româncă s-a calificat fără emoții în semifinale la Australian Open, după victoria-fulger în fața estonei Anett Kontaveit, scor 6-1, 6-1, după 53 de minute de joc.

Simona este încântată de prestațiile excelente pe care le-a avut la Melbourne. Până acum, Halep nu a pierdut niciun set în cele 5 meciuri disputate.

În semifinalele Australian Open, tenismena româncă o va întâlni pe iberica Garbine Muguruza, locul 32 WTA.

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