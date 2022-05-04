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Sport· 1 min citire
Gabriel Oprea, președintele UNPR, mesaj pentru Anghel Iordănescu la ceas aniversar: "Azi îl sărbătorim pe 'Tata Puiu'"
Gabriel Oprea, președintele UNPR, mesaj pentru Anghel Iordănescu la ceas aniversar: "Azi îl sărbătorim pe 'Tata Puiu'"
Astazi il sarbatorim pe “Tata Puiu”, antrenorul secolului, un sportiv de talie internationala si un roman adevarat!
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