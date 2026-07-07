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Apel direct al lui Zelenski către NATO! Președintele ucrainean cere mai mult sprijin și aderarea Ucrainei

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 18:46

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relansat apelul pentru aderarea țării sale la NATO, în cadrul summitului desfășurat la Ankara. Liderul de la Kiev a susținut că Ucraina ar aduce un plus important de securitate Alianței și a cerut totodată intensificarea sprijinului militar, în special în domeniul apărării aeriene.

Zelenski: „Ucraina își are locul în NATO”

În discursul susținut în fața reprezentanților industriei de apărare și ai statelor membre NATO, Volodimir Zelenski a afirmat că experiența acumulată de armata ucraineană în timpul războiului reprezintă un avantaj major pentru Alianță.

„Ucraina își are locul în sânul NATO, pentru că NATO cu Ucraina este alianța viitorului”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a subliniat că forțele armate ucrainene au dobândit capacități de apărare pe care le consideră „extraordinare” și care ar consolida securitatea întregii Alianțe.

Apel pentru mai mult sprijin militar

Zelenski le-a cerut liderilor NATO să dea dovadă de mai multă hotărâre în sprijinirea Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii țării.

Președintele ucrainean a insistat asupra necesității consolidării sistemelor de apărare antiaeriană, despre care spune că sunt esențiale pentru protejarea populației și a obiectivelor strategice.

Aderarea Ucrainei rămâne un subiect sensibil

Deși Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a deveni membră NATO, aderarea rămâne blocată din cauza opoziției exprimate de Statele Unite.

În intervenția sa de la Ankara, Zelenski a adresat și o întrebare liderilor Alianței:

„Credeți cu adevărat că ar fi un lucru indicat să lăsați în afara NATO o țară și un popor cu acest nivel de capacități de apărare?”, a transmis președintele Ucrainei.

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