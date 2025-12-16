Planul de pace negociat cu SUA capătă formă: Zelenski spune că este „foarte viabil”, dar admite obstacole majore

Eforturile diplomatice conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina par să capete un nou impuls. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani ar putea fi finalizate în următoarele zile, înainte de a fi prezentate Moscovei, relatează Associated Press.
Potrivit liderului de la Kiev, emisarii SUA ar urma să ducă planul de pace în fața Rusiei, urmând ca ulterior să aibă loc posibile întâlniri suplimentare în Statele Unite, la sfârșitul săptămânii viitoare.
Un proiect de plan de pace discutat luni, la Berlin, în cadrul negocierilor cu partea americană este „foarte viabil”, a afirmat Zelenski în fața reporterilor, la câteva ore după încheierea discuțiilor.
Cu toate acestea, președintele ucrainean a avertizat că există în continuare probleme esențiale care nu au fost rezolvate, în special în ceea ce privește viitorul teritoriilor ucrainene aflate sub ocupația forțelor ruse.
În timp ce Washingtonul, Kievul și partenerii europeni încearcă să contureze o formulă acceptabilă pentru toate părțile, există semne că președintele rus Vladimir Putin ar putea respinge unele dintre propunerile aflate în discuție. Printre punctele sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina, considerate esențiale de autoritățile de la Kiev.
Un oficial dintr-o țară NATO, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că propunerea privind garanțiile de securitate se va baza pe sprijinul occidental continuu pentru menținerea capacității militare a Ucrainei, ca element central al descurajării unor viitoare agresiuni.
Negocierile rămân, astfel, într-o fază delicată, cu progrese semnificative pe plan diplomatic, dar și cu obstacole majore care ar putea influența decisiv șansele unui acord final.