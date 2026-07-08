Accident grav între un autoturism și un TIR pe un drum din Timiș

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 8 iulie 2026, pe un drum din județul Timiș, unde un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent. Forța impactului a fost atât de mare, încât mașina a fost proiectată în afara carosabilului și a ajuns pe câmp.

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