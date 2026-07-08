Social· 1 min citire

Accident grav între un autoturism și un TIR pe un drum din Timiș

FOTO: opiniatimisoarei.ro

FOTO: opiniatimisoarei.ro

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 8 iul. 2026, 08:24

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 8 iulie 2026, pe un drum din județul Timiș, unde un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent. Forța impactului a fost atât de mare, încât mașina a fost proiectată în afara carosabilului și a ajuns pe câmp.

La locul accidentului au fost trimise echipaje de intervenție, care au asigurat zona și au acordat ajutor persoanelor implicate. Salvatorii au verificat starea ocupanților vehiculelor, în timp ce polițiștii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea. Circulația în zonă a fost îngreunată pe durata intervenției și a măsurătorilor efectuate la fața locului, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Din primele informații, accidentul s-ar fi produs în urma unei manevre efectuate de unul dintre conducătorii auto, însă cauza exactă urmează să fie stabilită de anchetatori.

Polițiștii vor analiza poziția vehiculelor, declarațiile celor implicați și eventualele imagini disponibile. Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilității și luarea măsurilor legale necesare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier timis

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe