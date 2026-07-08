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Voucherele de vacanță, folosite tot mai puțin: decontările au scăzut cu peste 60% din cauza măsurilor de austeritate

Scris de Daniel Onescu Publicat: 8 iul. 2026, 08:56

Efectele măsurilor de austeritate se resimt și în turism. Tot mai puțini români folosesc voucherele de vacanță, iar decontările către unitățile de cazare au scăzut cu peste 60% în primele luni ale acestui an. Reprezentanții industriei avertizează că reducerea valorii voucherelor îi determină pe mulți să renunțe la vacanțele în România, iar impactul asupra sectorului turistic este unul semnificativ, potrivit Realitatea PLUS.

Valoarea voucherelor de vacanță decontate de hoteluri și pensiuni a scăzut cu peste 61% în primele cinci luni ale acestui an. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, scăderea este legată în principal de schimbările făcute la începutul anului în sistemul de acordare a acestor beneficii. Printre modificări se numără reducerea la jumătate a valorii nominale a voucherelor, scăderea numărului de beneficiari și limitarea acordării lor pentru salariații cu venituri nete mai mici de 6.000 de lei.

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