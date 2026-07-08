Politica· 1 min citire

O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el

Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video

Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net

Gafă de proporții la Ankara din partea ministrului român al Apărării! Radu Miruță voia să meargă la poza de grup cu legitimația la gât, însă șeful NATO i-a atras atenția în ultimul moment.

Vizibil jenat de faptul că Mark Rutte a remarcat gafa și a râs de el, Radu Miruță și-a dat legitimația jos și a încercat să o ascundă.

Cu toate acestea, fiindcă nu încăpea în niciunul dintre buzunarele sale, ministrul a fost nevoit să o țină în mână, la spate, astfel încât nimeni să nu o vadă.

Demnitarul român a fost singurul care a venit cu legitimația la gât. Până la urmă, Miruță s-a așezat la capătul rândului. Halucinant este că ministrul a publicat pe Facebook poza cu momentul în care Mark Rutte i-a atras atenția.

În mesajul său, susține că doar a făcut o glumă cu șeful NATO pe seama legitimației.

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