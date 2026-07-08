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Șeful NATO anunță o "nouă eră" de apărare: Trebuie să fim capabili să luptăm, dacă va fi nevoie - LIVE

Secretarul general al NATO, Mark Rutte (Profimedia)

Secretarul general al NATO, Mark Rutte (Profimedia)

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net

Secretarul General al Alianței, Mark Rutte, face declarații înaintea reuniunii liderilor statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a analiza relația cu Statele Unite, creșterea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina.

Șeful NATO a declarat că summitul va fi unul „transformator” pentru alianță și că se vor aloca miliarde suplimentare pentru programe esențiale de apărare.

Principalele declarații:

  • „Europa e o platformă importantă pentru SUA.”

  • „Iranul nu trebuie să aibă o armă nucleară.”

  • „Vrem o Alianță mai puternică, o Europă mult mai puternică.”

  • „Trebuie să fim capabili să luptăm dacă va fi vreodată nevoie.”

  • „Vom cheltui mai mult în apărare de acum încolo.”

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