Economie· 2 min citire

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Pe ce dau oamenii banii lunar?

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Pe ce dau oamenii banii lunar?

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Pe ce dau oamenii banii lunar?

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 11 iul. 2023, 10:00

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile, arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile, arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică. Românii dau cei mai mulți bani pe mâncare, în medie, 1.300 de lei în fiecare lună, iar aproape 700 de lei merg către locuință. 

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Datele arată că o venitul unei gospodării lunar este de puțin peste 6.300 de lei, însă mai mult de jumătate merg către cheltuielile de consum.

ROMÂNII DAU CEL MAI MULT PE MÂNCARE, CEL MAI PUȚIN PE EDUCAȚIE

alimente – 1.300 de lei
locuință (apă, electricitate, gaze) – 680 de lei
îmbrăcăminte și încălțăminte – 229 de lei
băuturi alcoolice și tutun – 270 de lei
sănătate – 226 de lei
transport – 237 de lei
îngrijire personală – 194 de lei
hoteluri/cafenele – 63 de lei
educație – 23 de lei
recreere, sport și cultură – 61 de lei

cheltuieli totale de consum/lună – 3.702 de lei

Sursa: INS

VENITURILE ROMÂNILOR NU ACOPERĂ TOATE CHELTUIELILE

venitul mediu al unei gospodării/lună – 6.363 de lei
venitul mediu al unei persoane singure/lună – 2.550 de lei
cheltuielile de consum ale unei gospodării/lună – 3.702 de lei
cheltuielile de consum ale unei persoane singură/lună – 2.331 de lei

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