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Economie· 2 min citire
Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Pe ce dau oamenii banii lunar?
Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Pe ce dau oamenii banii lunar?
Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile, arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică
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