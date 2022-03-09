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Economie· 1 min citire
Prețul la pompă aduce șoferii în criză. Expert în energie: „Este vorba de o manipulare”
Prețul la pompă aduce șoferii în criză. Expert în energie: „Este vorba de o manipulare”
Dian Popescu, expert în energie, a vorbit, miercuri seara, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” despre prețul majorat la pompă
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