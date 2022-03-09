Economie· 1 min citire

Prețul la pompă aduce șoferii în criză. Expert în energie: „Este vorba de o manipulare”

Prețul la pompă aduce șoferii în criză. Expert în energie: „Este vorba de o manipulare”

Prețul la pompă aduce șoferii în criză. Expert în energie: „Este vorba de o manipulare”

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 9 mar. 2022, 19:59

Dian Popescu, expert în energie, a vorbit, miercuri seara, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” despre prețul majorat la pompă

Dian Popescu, expert în energie, a vorbit, miercuri seara, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” despre prețul majorat la pompă. Acesta spune că „este vorba de o manipulare”.

„Avem două vapoare oprite în Bosfor pentru că companiile de asigurare refuză să mai asigure vapoarele care intra în Bosfor în Marea Neagra, din cauza conflictului.

Este o presiune pe benzinăriile din România. La nivel european, prețul nu este de acum, este crescut de câteva zile, nu este o noutate. Ei nu au voie să scumpească stocul pe care îl au. Lumea a aflat că benzinăriile se alimentează cu stocul de benzină și motorină la prețurile noi.

(...) În momente de criză, soluții de criză. Europa a explodat prețurile cu câteva zile în urmă. Nu este o noutate. Este vorba de o speculație, de o manipulare”, a precizat expertul în energie, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea Financiara

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