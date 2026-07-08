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Produsul din Bihor care poate intra pe lista selectă a specialităților recunoscute de Uniunea Europeană

Tocană de unghii de porc De Bihor

Tocană de unghii de porc De Bihor

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat8 iul. 2026, 12:47
Actualizat8 iul. 2026, 12:49

Dosarul pentru înregistrarea produsului 'Tocană de unghii de porc De Bihor - produs obținut potrivit tradiției din Bihor' se află în etapa de analiză la nivelul Comisiei Europene, în vederea obținerii sistemului de calitate Specialitate Tradițională Garantată (STG), informează, miercuri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pe pagina sa de Facebook.

Potrivit instituției, spre deosebire de indicațiile geografice, schema de calitate STG nu se referă la o zonă geografică specifică, ci evidențiază un mod de producție, o compoziție sau o rețetă care corespunde unei practici tradiționale recunoscute.

'Preparatul reprezintă o specialitate culinară caldă, adânc înrădăcinată în așezările rurale ale județului Bihor, reflectând obiceiurile tradiționale de valorificare integrală a resurselor în gospodării. Elementul central este utilizarea picioarelor de porc (denumite local 'unghii') asociate cu ciolanul de porc afumat, ceapă galbenă, untură, usturoi, legume și condimente. Specificitatea rețetei constă în gătirea lentă (fierberea îndelungată timp de două-trei ore). Această metodă permite extracția naturală a colagenului din picioarele de porc și ciolanul afumat, oferind sosului o textură fină, cremoasă și consistentă, fără a fi necesară adăugarea agenților artificiali de îngroșare', se precizează în comunicatul MADR.



Dosarul tehnic atestă transmiterea acestei rețete din generație în generație de peste trei decenii, fiind o prezență constantă atât în bucătăria familială, cât și în oferta restaurantelor și evenimentelor culturale din regiune.

Grupul aplicant care a documentat și a depus caietul de sarcini este Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, beneficiind de sprijinul comunităților locale în realizarea cercetărilor de teren și publicarea rețetelor tradiționale.

Acesta este unul din cele 13 produse agroalimentare aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene.

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tocana unghii de porc

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