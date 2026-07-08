Beach, Please! 2026 începe astăzi! Programul complet, regulile de acces și tot ce trebuie să știi înainte să ajungi la festival

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 14:38

Beach, Please! 2026 își deschide porțile pe 8 iulie și dă startul unuia dintre cele mai mari festivaluri muzicale ale verii. Timp de cinci zile, stațiunea NIBIRU din Costinești va găzdui zeci de mii de participanți și un line-up spectaculos, cu artiști internaționali și nume importante din muzica românească.

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