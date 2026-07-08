O primăriță a băgat o comună în faliment cu un singur contract. Penalitățile uriașe au transformat o datorie de 150.000 de euro în peste 2 milioane

O comună din județul Maramureș a ajuns în pragul falimentului după ce un contract pentru pietruirea unor drumuri s-a transformat într-o povară financiară uriașă. O datorie inițială de aproximativ 150.000 de euro a depășit între timp 2 milioane de euro din cauza penalităților prevăzute în document.

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