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CIRCULAȚIA RUTIERĂ ÎNCHISĂ PE TRANSFĂGĂRĂȘAN ȘI TRANSALPINA DIN CAUZA CONDIȚIILOR DE IARNĂ
CIRCULAȚIA RUTIERĂ ÎNCHISĂ PE TRANSFĂGĂRĂȘAN ȘI TRANSALPINA DIN CAUZA CONDIȚIILOR DE IARNĂ
Potrivit CNAIR, decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor ridicate de ninsori abundente, viscole, avalanșe, căderi de stânci, viituri, alunecări de teren și polei
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