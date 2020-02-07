Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO

Scris de Frant Cristian Publicat: 7 feb. 2020, 18:46

Recent s-a sărbătorit Ziua Internațională a Automobilului la Universitatea “ Eftimie Murgu” din Reșița! Discuția a fost despre provocarea acestor timpuri: automobilul electric.

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