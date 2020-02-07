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Economie· 1 min citire
Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO
Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO
Recent s-a sărbătorit Ziua Internațională a Automobilului la Universitatea “ Eftimie Murgu” din Reșița! Discuția a fost despre provocarea acestor timpuri: automobilul electric.
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