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Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO

Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO

Și Universitatea încurajează Reșița să treacă pe verde FOTO

Scris de Frant Cristian Publicat: 7 feb. 2020, 18:46

Recent s-a sărbătorit Ziua Internațională a Automobilului la Universitatea “ Eftimie Murgu” din Reșița! Discuția a fost despre provocarea acestor timpuri: automobilul electric.

Recent s-a sărbătorit Ziua Internațională a Automobilului la Universitatea “ Eftimie Murgu” din Reșița! Discuția a fost despre provocarea acestor timpuri: automobilul electric.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară Vest, Primaria Resita, Transport Urban Resita in parteneriat cu Universitatea “Eftimie Murgu” au pus la dispoziție un automobil electric aparținând societății locale de transport din Reșița, TUR, pentru toți cei interesați. Aceștia au avut ocazia să îl testeze , simțind senzația unică de conducere!

”O manifestare organizată în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară Vest, Primaria Resita, Transport Urban Resita.
Un automobil electric aparținând societății locale de transport din Reșița, TUR, a fost pus la dispozția celor interesați pentru a testa senzația unică de conducere!” au scris organizatorii pe pagina de facebook a Universității

Foto: Laurentiu Radu

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