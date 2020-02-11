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Noutăți în programul Rabla: În premieră, programul se aplică și pentru motociclete

Noutăți în programul Rabla: În premieră, programul se aplică și pentru motociclete

Noutăți în programul Rabla: În premieră, programul se aplică și pentru motociclete

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 11 feb. 2020, 11:16

Ministrul a anunțat că bugetul alocat în acest an programului este cel mai mare din câte au fost până acum: 140 de milioane de lei. El a mai precizat că se dorește creșterea numărului de mașini electrice în traficul din România.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat schimbări în Programul Rabla. În premieră, acesta se va aplica și pentru achiziția de motociclete. Ministrul a explicat și care sunt sumele decontate prin acest program.

Potrivit acestuia, prima de casare în valoare de 3.500 de lei din programul Rabla Clasic poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă mașina nou cumpărată se înscrie în pragul de emisii de 96gCO2.

„Am introdus un ecobonus nou, valoarea lui este tot de 1.000 de lei, adăugat la prima de casare. Acesta se poate cumula cu prima de casare dacă mașina nouă are sistem GPL, mult mai puțin poluant. Am decis inclusiv creșterea ecobonusului pentru mașinile hibride convenționale, care nu se încarcă la priză, de la 1.700 la 2.500 de lei. Suma maximă care poate fi decontată prin Rabla Clasic poate ajunge la 2.000 de euro”, a spus ministrul.

El a anunțat că, în premieră, prin programul Rabla pot fi cumpărate și motociclete.

„Și în acest caz trebuie casat un autovehicul vechi. Prima de casare pentru cumpărarea unei motociclete e de 3.500 de lei, pentru că vrem să fie echitate între cumpărătorii de mașini și cei de motociclete. Dacă la mașini decontăm în jur de 10% din valoare, am vrut să păstrăm aceeași proporție și la motociclete, acestea fiind ceva mai ieftine”, a spus ministrul.

Ministrul a anunțat că bugetul alocat în acest an programului este cel mai mare din câte au fost până acum: 140 de milioane de lei. El a mai precizat că se dorește creșterea numărului de mașini electrice în traficul din România.

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