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Economie· 2 min citire
Noutăți în programul Rabla: În premieră, programul se aplică și pentru motociclete
Noutăți în programul Rabla: În premieră, programul se aplică și pentru motociclete
Ministrul a anunțat că bugetul alocat în acest an programului este cel mai mare din câte au fost până acum: 140 de milioane de lei. El a mai precizat că se dorește creșterea numărului de mașini electrice în traficul din România.
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