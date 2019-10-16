Așa arată harta puterii de cumpărare a românilor pe județe!

Predicție-șoc legată de evoluția puterii de cumpărare: Sibiu, Brașov, Arad, Constanța si Alba Iulia sunt orașele care în curând vor cunoaște o dezvoltare mai mare decât Bucureștiul, tocmai pentru că au o infrastructură bună, dar și centre universitare care să formeze piața forței de muncă.

În prezent,

Cluj, Timiș și Ilfov, în frunte cu Bucureștiul

sunt polii de dezvoltare ai țării (cu roșu pe harta de mai jos)

unde puterea de cumpărare e cu cel puțin 20% peste media pe țară

. conform celui mai recent studiu GfK prezentat de

Realitatea Financiară

.Județele

Botoșani, Vaslui, Călărași și Giurgiu

reprezintă polii sărăciei în România, cu

cea mai mică putere de cumpărare

.GfK a realizat studiul anual privind puterea de cumpărare în Europa pentru 2018. Rezultatele sunt prezentate grafic sub forma unui “heat map”, unde

culorile bluemarin și albastru

reprezintă zonele cu

cea mai slabă putere de cumpărare

la nivel național, iar

portocaliu și roșu regiunile care stau cel mai bine la capitolul putere de cumpărare.

La nivelul întregii țări,

venitul net anual disponibil pe cap de locuitor

a crescut cu 18% în 2018, ajungând la

5.083 euro,

de la 4.556 euro în 2017 și 4.181 euro în 2016.Județele Botoșani, Vaslui, Călărași și Giurgiu reprezintă polii extremi, cu cea mai mică putere de cumpărare.Urmează în clasament Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău, Ialomița, Teleorman, Olt și Mehedinți la mică distanță de primele.Grupul județelor cu putere de cumpărare sub media națională este completat de Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Bacău, Iași, Brăila, Tulcea, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Sălaj, Mureș.

Harta GfK Putere cumparare_Romania 2018Județele situate aproape de nivelul mediei pe țară din punctul de vedere al puterii de cumpărare sunt acelea care includ orașe aflate în competiția dezvoltării:

Prahova, Argeș, Constanța, Alba și Arad.

Aici se prefigurează creșteri economice notabile, ele servind drept sateliți ai marilor centre economice și beneficiază de investițiile jucătorilor care își reamplasează activitățile în proximitatea marilor centre economice care devin neîncăpătoare (Cluj, Timișoara, Brașov). Tot aceste orașe ocupă locuri de top la absorbția fondurilor europe și la dezvoltarea infrastructurii.Arad și-a asigurat un număr foarte mare de conexiuni de transport cu rețeaua europeană de drumuri, în timp ce Alba Iulia este lider național absolut în rândul orașelor inteligente din țară, cu cele mai multe proiecte

smart city

implementate.

Grupul județelor cu putere de cumpărare peste medie debutează cu Brașov și Sibiu

, ”stelele” pe harta dezvoltării economice a țării și motoarele zonei centrale a României.

De mai mulți ani aici se configurează o nouă zonă industrială a țării care atrage masiv investiții.

Brașov

s-a dezvoltat pe mai multe segmente de piață, în principal pe imobiliare și Business Service, datorită numărului de oameni cu deprinderi tehnice şi abilităţi lingvistice, a poziţionării geografice centrale, a costurilor mai scăzute faţă de alte locaţii şi a condiţiilor foarte bune de trai. Totodată, județul deține cele mai multe parcuri industriale din țară (10), după Prahova (15) și Cluj (11), iar dezvoltarea industriei automotive și retail a generat și un boom al construcțiilor rezidențiale. Astfel, în 2017 s-a finalizat cel mai mare număr de locuințe în ansambluri rezidențiale din istoria postdecembristă a Brașovului.

Sibiu

, la rândul său, a devenit un magnet pentru investitorii care vin în România, fiind atractiv pentru industria auto și IT. Cel mai mare angajator industrial din județ și gigantul în industria auto – Continental – și-a extins investiția în 2018, urmat de alți jucători mari (Kika Automatizare) care își transferă activitățile în această regiune.

București, Cluj, Timiș și Ilfov, polii dezvoltării României

Cluj, Timiș și Ilfov, în frunte cu Bucureștiul sunt polii tradiționali de dezvoltare ai țării (cu roșu) unde puterea de cumpărare e cu cel puțin 20% peste media pe țară. Aceste zone își mențin stabile ritmurile de dezvoltare și au calitatea de ”difuzori” de investiții pentru zonele din proximitate, aducându-le corecții pozitive.În general, motivele pentru care se dezvoltă orașele în afară de București țin de

forța de muncă ieftină și educată

. Industriile care au găsit cele mai bune oportunități în astfel de orașe sunt industria componentelor auto, IT și Business Service. Un alt factor important este

infrastructura de transport

.Se estimează că

Sibiu, Brașov, Arad, Constanța si Alba Iulia sunt orașele care în curând vor cunoaște o dezvoltare mai mare decât Bucureștiul, tocmai pentru că au o infrastructură bună, dar și centre universitare care să formeze piața forței de muncă.

Nu în ultimul rând, un alt factor care schimbă harta dezvoltării locale este

dinamica costurilor

– zonele clasice de dezvoltare devin scumpe pentru noii investitori (cazul Clujului care are în 2019 cele mai scumpe terenuri de spații industriale din țară), iar asta îi determină să se orienteze spre zonele mai puțin explorate ale țării.De asemenea, competiția regională se intensifică odată cu

disponibilitatea fondurilor europene.

În acest sens, unele județe au adoptat strategii și alianțe pentru impulsionarea atragerii acestor fonduri pentru a-și dezvolta infrastructura, cum este cazul ”Alianței Vestului” – o alianță între patru județe – Cluj, Timiș, Arad și Oradea – menită să impulsioneze atragerea finanțărilor pentru dezvoltarea regională.Sursa: Realitatea Financiară