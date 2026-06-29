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Sport· 1 min citire
Gest uriaș al lui Florentino Perez! Real Madrid donează un milion de euro pentru victimele cutremurelor din Venezuela
Florentino Perez
Real Madrid s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijinire a persoanelor afectate de cutremurele devastatoare din Venezuela, care au provocat moartea a aproape 1.500 de oameni și au lăsat în urmă distrugeri uriașe.
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