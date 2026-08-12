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David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
David Popovici
David Popovici a oferit prima reacție după victoria spectaculoasă din finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris. Românul a cucerit aurul cu timpul de 46,56 secunde și a stabilit un nou record al competiției.
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