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„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut

Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 18:47

Cosmin Olăroiu a avut parte de un debut dificil pe banca lui Al-Jazira. Echipa din Abu Dhabi a fost învinsă categoric, scor 1-4, de Al-Ittihad și a ratat calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Asiei.

Formația saudită a rezolvat partida încă din prima repriză. Steven Bergwijn a marcat de două ori, în minutele 12 și 38, iar Houssem Aouar și Marwan Al-Sahafi au dus scorul la 4-0. Al-Jazira a înscris doar golul de onoare, prin Simon Banza, în minutul 80.

La final, Olăroiu a recunoscut că rezultatul reprezintă o lecție importantă pentru echipa sa și a transmis că este nevoie de o schimbare de atitudine.

„Este un duș rece. Poate prea rece, prea dur. Dar unul necesar ca să înțelegem care ne e adevărata valoare și să fim umili”, a declarat antrenorul român.

Tehnicianul a remarcat și un aspect care l-a nemulțumit profund: Al-Jazira a avut mai multe șuturi decât adversara în prima repriză, însă Al-Ittihad a reușit să marcheze de două ori din puținele ocazii avute.

Olăroiu a transmis că echipa sa trebuie să devină mai muncitoare și mai pragmatică, considerând că atitudinea arătată în partida cu Al-Ittihad nu este suficientă pentru performanță.

Antrenorul român a anunțat și schimbări în lot, spunând că va încerca să aducă jucători capabili să lupte și să evolueze la un nivel ridicat. El s-a declarat nemulțumit de ceea ce a văzut pe teren, dar consideră că eșecul poate fi util pentru reconstrucția echipei.

În urma înfrângerii, Al-Jazira a ratat accesul în faza principală a AFC Champions League Elite și va evolua în a doua competiție continentală asiatică, Champions League Two.

Pentru Olăroiu urmează acum debutul în campionatul Emiratelor Arabe Unite, unde Al-Jazira va întâlni Sharjah pe 23 august.

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