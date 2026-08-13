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David Popovici, în semifinalele probei de 200 m liber, la Europenele de la Paris

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat13 aug. 2026, 11:54
Actualizat13 aug. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net

David Popovici s-a calificat, joi, în semifinalele probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatului european de natație de la Paris. Înotătorul român a câștigat seria a noua, cu timpul de 1:46.06.

Popovici, în lupta pentru o nouă medalie

David Popovici a încheiat calificările cu al patrulea cel mai bun timp dintre toți sportivii înscriși în serii și își continuă astfel parcursul la competiția continentală.

Un alt român, Eric-Ștefan Andrieș, a concurat în seria a patra și a terminat pe locul al treilea, în 1:49.27. Timpul nu i-a fost însă suficient pentru calificarea în semifinale, fiind al 49-lea din clasamentul general al seriilor.

Semifinalele probei de 200 m liber sunt programate joi seară, de la ora 19:41, iar David Popovici va lupta pentru un loc în finală.

Sportivul român vine după o performanță excelentă: miercuri seară, Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, confirmându-și statutul de unul dintre principalii favoriți ai competiției.

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