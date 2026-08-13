Centrala nucleară de la Cernavodă, oprită complet. Se ia în calcul limitarea consumului? Răspunsul Ministerului Energiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 15:39

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet, după ce și Unitatea 2 a fost deconectată de la sistemul energetic național. Unitatea 1 era deja oprită, iar acum România trebuie să acopere un deficit important de producție.

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