Dezvăluire uluitoare despre frații Tate: unul dintre pașapoarte purta numele unui personaj negativ din James Bond

Noi documente prezentate în instanță aduc informații surprinzătoare despre frații Andrew și Tristan Tate. Cei doi ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite, iar unul dintre documentele lui Tristan Tate ar fi purtat numele unui personaj din universul James Bond.
Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice, Tristan Tate ar fi avut un pașaport mexican în care fotografia și data nașterii îi aparțineau, însă numele înscris era „Vladimir Scorpius”. Numele este asociat cu personajul negativ din romanul „Scorpius”, publicat în 1988 ca parte a seriei James Bond.
Mai mult, Tristan Tate ar fi făcut chiar referire publică la această identitate. Ulterior, în Marea Britanie ar fi fost înregistrată și o companie cu numele „Scorpius Ltd.”, într-o aparentă trimitere la personajul din roman.
În cazul lui Andrew Tate, documentele prezentate în instanță includ afirmații potrivit cărora acesta s-ar fi lăudat că deține mai multe pașapoarte și că ar putea folosi identități diferite. Autoritățile britanice susțin că au fost identificate documente de călătorie asociate celor doi din mai multe țări, printre care Marea Britanie, SUA, Estonia, Nigeria, Polonia și Vanuatu.
Informațiile au fost prezentate în cadrul procedurii din Statele Unite în care autoritățile britanice se opun eliberării fraților Tate pe cauțiune. Procurorii susțin că existența mai multor pașapoarte și identități reprezintă un argument pentru riscul ca cei doi să se sustragă procedurilor judiciare.
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami în luna iulie, în baza unei cereri britanice de extrădare. În Regatul Unit, cei doi sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv viol și trafic de persoane. Frații Tate contestă acuzațiile și au pledat nevinovat.
Noile informații apar într-un dosar internațional care îi vizează pe cei doi frați în Statele Unite, Marea Britanie și România. Autoritățile britanice încearcă în prezent să îi mențină în detenție în așteptarea procedurii de extrădare.