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Europenele de natație: 2 români, în semifinalele probei de 100 m fluture

Europenele de Natație

Europenele de Natație

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 14:53
Actualizat12 aug. 2026, 14:54
Sursărealitatea.net

La Campionatele Europene de Natație de la Paris, Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat miercuri, în semifinalele probei de 100 m fluture.

Denis Popescu s-a clasat al 3-lea în seria a 5-a, cu timpul de 51 de secunde și 44/100, nou record național.

La total, Denis Popescu a înregistrat al 7-lea timp din serii.

Vlad Mihalache a câștigat seria a 4-a în 52 de secunde și 07/100 și a prins semifinalele cu ultimul timp.

Semifinalele de la 100 m fluture sunt programate tot miercuri.

Vlad Mihalache va evolua în prima semifinală de la ora 20:33 iar Denis Popescu, în cea de a doua, cu începere de la ora 20:37.

Miercuri, în serii la 200 m bras, Matei State a fost cronometrat cu al 21-lea timp (2 minute, 12 secunde și 04/100), iar Darius Coman a fost al 25-lea (2 minute, 12secunde și 61/100). Niciunul dintre ei nu a avansat în semifinale.

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