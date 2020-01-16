Din 9 ianuarie statul dă mai mulți bani de înmormântare

Începând cu data de 09 ianuarie 2020, data intrării în vigoare a Legii Bugetului de Asigurări Sociale de Stat, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei.
Începând cu data de 09 ianuarie 2020, data intrării în vigoare a Legii Bugetului de Asigurări Sociale de Stat, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei.
Pentru anul 2020, valoarea punctului de pensie este de:
- 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;
- 1.775 lei – începând cu 1 septembrie 2020.
De asemenea, indicele de corecţie pentru anul 2020 este de 1,41. Acest indice de corecție se aplică la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95, la înscrierea iniţială la pensie.
Fiind avut în vedere câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, cuantumul ajutorului de deces este acordat astfel:
Pentru decesele survenite în perioada 1 ianuarie - 8 ianuarie 2020
- 5.163 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
- 2.582 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului
Pentru decesele survenite începând cu data de 9 ianuarie 2020
- 5.429 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
- 2.715 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
Indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în temeiul OUG nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare este în sumă de 704 lei.Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de 1.012 lei.Reamintim că indemnizaţiei pentru însoţitor se acordă într-un cuantum fix ce reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilite în condiţiile legii.Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.