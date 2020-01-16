Din 9 ianuarie statul dă mai mulți bani de înmormântare

Scris de Lotrea Marius Publicat: 16 ian. 2020, 11:18

Începând cu data de 09 ianuarie 2020, data intrării în vigoare a Legii Bugetului de Asigurări Sociale de Stat, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei.

Distribuie articolul