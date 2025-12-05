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Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari

Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari

Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 5 dec. 2025, 18:21

Acord uriaș în industria filmului: Netflix cumpără Warner Bros și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari

HBO a anunțat vineri un acord major care ar putea reuni două dintre cele mai mari platforme de streaming și unul dintre cele mai influente studiouri de film și televiziune, scrie CNN.

Dacă tranzacția va fi încheiată, aceasta ar putea transforma radical peisajul Hollywoodului într-o perioadă deja dificilă pentru industria divertismentului. Până atunci însă, înțelegerea urmează să fie analizată atent de autoritățile de reglementare din SUA și din alte state.

Netflix a confirmat în aceeași zi că a ajuns la un acord cu Warner Bros. Discovery pentru achiziția celebrului studio, a portofoliului de producție și a serviciului HBO Max, într-o tranzacție estimată la 72 de miliarde de dolari, la care se adaugă datoriile companiei.

Anunțul a provocat un val de reacții în industrie și a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la viitorul Warner Bros. Discovery, conglomeratul care deține și CNN.

Grupul WBD a precizat că își va continua planul de divizare în două entități listate la bursă, programată pentru 2026. După finalizarea acestei separări, Netflix intenționează să cumpere segmentul Warner, în timp ce cealaltă entitate, Discovery Global, va păstra CNN și celelalte canale de televiziune din portofoliu.

Compania estimează că divizarea ar putea fi finalizată în vara anului 2026.

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