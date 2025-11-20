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Lovitură dură pentru Ucraina din partea americanilor. Planul secret prin care Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei

Lovitură dură pentru Ucraina din partea americanilor. Planul secret prin care Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei

Lovitură dură pentru Ucraina din partea americanilor. Planul secret prin care Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 20 nov. 2025, 17:02

Președintele Volodimir Zelenski are o întâlnire foarte importantă joi la Kiev cu o delegație a armatei americane.

Președintele Volodimir Zelenski are o întâlnire foarte importantă joi la Kiev cu o delegație a armatei americane. Această discuție are loc într-un moment extrem de greu pentru Ucraina, imediat după ce au apărut informații despre un plan al americanilor de a opri războiul în condiții care ar avantaja clar Rusia.

Vizita oficialilor americani vine după ce Zelenski a încercat fără succes să obțină sprijin în Turcia. El spera să discute acolo cu oamenii președintelui Donald Trump, dar trimisul special al acestuia nu a venit la întâlnire. În plus, atmosfera este foarte apăsătoare după ce un atac recent al rușilor a ucis 26 de oameni într-un oraș din vestul țării.

Presa din Statele Unite a scris că Washingtonul și Moscova ar lucra în secret la un plan de pace. Un oficial ucrainean a explicat că acest plan ar obliga Ucraina să renunțe definitiv la teritoriile ocupate acum de ruși. Mai mult, ucrainenii ar trebui să își reducă armata la jumătate.

De când Donald Trump a revenit la putere, puțini oficiali americani au mai vizitat Ucraina. Deși nici americanii și nici rușii nu au confirmat oficial acest plan, întâlnirea de joi seară dintre Zelenski și delegația Pentagonului se anunță a fi una decisivă pentru soarta războiului.

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