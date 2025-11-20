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Politica· 2 min citire
Lovitură dură pentru Ucraina din partea americanilor. Planul secret prin care Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei
Lovitură dură pentru Ucraina din partea americanilor. Planul secret prin care Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski are o întâlnire foarte importantă joi la Kiev cu o delegație a armatei americane.
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