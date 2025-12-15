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Politica· 1 min citire
Guvernul Bolojan, în fața moțiunii de cenzură. Vot crucial în Parlament
Guvernul Bolojan, în fața moțiunii de cenzură. Vot crucial în Parlament
Urmează ziua decisivă pentru Guvernul Bolojan!
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