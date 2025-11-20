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Politica· 2 min citire
George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO
George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO
George Simion susține că statul român se află în disoluție
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