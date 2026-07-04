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Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 13:10

Revoltă la Spitalul Județean din Constanța, asta după ce Ilie Bolojan, a făcut o vizită de lucru neanunțată. Aparținătorii care au venit să aducă medicamente vitale pentru pacienții internați, au fost ținuți afară, iar accesul le-a fost interzis pe toată durata vizitei premierului demis.

Potrivit presei locale, vizita n-ar fi fost anunțată nici conducerii locale a muncipiului Constanța. Situația a generat revoltă în rândul familiilor, care acuză că vizita oficială a fost tratată ca prioritate în detrimentul nevoilor urgente ale bolnavilor.

Aceștia au relatat că ofiețrii SPP, dar și bodyguarzii spitalului i-ar fi ținut la distanță pe cei aflațși în zona unde se defășuta vizita.

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