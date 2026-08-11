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Brad Pitt, mărturisire cutremurătoare despre cea mai grea perioadă din viața sa

Brad Pitt

Brad Pitt

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 20:24

Brad Pitt a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, într-un interviu acordat revistei Esquire. Actorul în vârstă de 62 de ani a povestit despre problemele familiale care l-au afectat profund și despre momentul în care a ajuns să privească diferit suferința emoțională.

Pitt a mărturisit că, în acea perioadă, durerea a fost atât de puternică încât a ajuns să înțeleagă de ce o persoană ar putea vedea sinuciderea ca pe o formă de scăpare. Actorul a precizat însă că nu a fost propriu-zis suicidar.

Starul american nu a intrat în detalii despre problemele familiale la care s-a referit. Declarațiile vin însă după o perioadă extrem de dificilă în viața sa personală, marcată de divorțul de Angelina Jolie și de tensiunile din familie.

Brad Pitt a vorbit și despre relația sa cu alcoolul. După ce a renunțat la băutură timp de șapte ani, actorul a recunoscut că a început din nou să consume alcool, însă într-un mod pe care îl descrie drept mult mai moderat.

Actorul spune că optimismul și instinctul de supraviețuire l-au ajutat să treacă peste momentele dificile. În prezent, Pitt încearcă să se concentreze pe relațiile apropiate și pe oamenii care îi oferă stabilitate.

Declarațiile sale reprezintă una dintre cele mai personale confesiuni făcute de actor în ultimii ani și arată cât de dificilă a fost perioada prin care a trecut.

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