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Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăescu

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat18 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea Plus

Lovitură pentru premierul demis Ilie Bolojan. În ședința de astăzi, senatorii au votat ca inițiativa privind investigarea întâlnirii pe care acesta a avut-o cu șefa CCR, Simina Tănăsescu, să fie preluată de Comisia de Constituționalitate, care devine astfel comisie de anchetă, potrivit Realitatea Plus.

Decizia vine la doar o zi după ce Biroul Permanent al Senatului a respins înființarea unei comisii speciale care să analizeze circumstanțele controversatei întrevederi, petrecute cu câteva zile înainte ca CCR să dea o hotărâre importantă pe legile incompatibilității, cu efect direct asupra mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz.

Cei doi s-au întâlnit în biroul președintelui liberal al Senatului, Mircea Abrudean, în absența acestuia.

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