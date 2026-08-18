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Economie· 1 min citire
Motorina a trecut din nou de 10 lei în toată țara, la doar două zile după reducerea accizei
Foto: Arhivă
Motorina standard a revenit peste pragul de 10 lei pe litru în toată România, potrivit datelor platformei PECO Online.
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