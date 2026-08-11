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Cutremur în România, marți seară. S-a simțit în mai multe județe, inclusiv în București

Seism in zona Buzău

Seism in zona Buzău

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat11 aug. 2026, 20:34
Actualizat11 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea.net

Un cutremur s-a produs marți seară în România. Seismul, cu magnitudinea 4.5 pe Richter a avut loc în zona seismică Vrancea–Buzău și s-a resimțit în mai multe județe, inclusiv în București.

Un cutremur mediu, dar semnificativ pentru activitatea seismică din România, s-a produs marți seară, 11 august 2026, la ora 20:21:16 (ora locală).

Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea ML 4.5 și s-a produs la adâncimea de 140 km, în zona seismică Vrancea – Buzău, epicentrul cu cea mai intensă activitate tectonică din țară.

Potrivit unor mărturii postate pe pagina oficială a Institutului, seismul s-ar fi simțit chiar și în București, la etajele superioare ale unor blocuri, dar și la Pitești.

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