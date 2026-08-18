Federaţia Silva solicită corectarea proiectului de reorganizare a subunităţilor Romsilva

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva solicită corectarea proiectului de reorganizare a subunităţilor Romsilva, considerând că acest proces trebuie realizat pe baza realităţii din teren.
Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva consideră că reorganizarea Romsilva trebuie făcută pe baza realităţii din teren. Numărul de angajaţi nu poate fi stabilit doar prin formule şi indicatori financiari, fără să se ţină cont de volumul şi complexitatea activităţilor fiecărui ocol silvic. Din acest motiv, Federaţia Silva a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de Ordin care stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subunităţilor Romsilva. În acest sens, Federaţia Silva a transmis MMAP, în 14 august 2026, mai multe observaţii şi propuneri la proiectul de metodologie aflat în consultare publică', se arată într-un comunicat al sindicaliştilor.
Silva atrage atenţia că un an slab nu înseamnă un ocol cu activitate redusă. Una dintre principalele probleme semnalate priveşte modul în care vor fi calculate cifra de afaceri şi profitul ocoalelor silvice, iar Federaţia propune ca aceste date să fie analizate ca medii ale ultimelor două exerciţii financiare relevante, întrucât rezultatele unui ocol pot fi influenţate de factori care nu depind de angajaţi.
'Să luăm exemplul Ocolului Silvic Gurahonţ din Arad, unde amenajamentul silvic a fost aprobat abia în octombrie 2025. Acest lucru a afectat rezultatele economice ale anului respectiv. Dacă astfel de situaţii sunt folosite pentru stabilirea gradului ocolului, se poate ajunge la o schemă de personal subdimensionată faţă de cea necesară în realitate pentru administrarea corespunzătoare a pădurilor. O evaluare greşită a schemei de personal înseamnă, în final, reducerea unor posturi şi concedieri de salariaţi, iar acest lucru este inacceptabil, în contextul în care Romsilva are deja un deficit semnificativ de personal din cauza 'ordonanţei trenuleţ', care a blocat angajările. Mai mult, HG 123/2026 privind reorganizarea Romsilva prevede că angajaţii regiei vor fi preluaţi în noile structuri înfiinţate', se arată în comunicat.
Federaţia Silva solicită, de asemenea, modificarea mai multor prevederi privind dimensionarea numărului de posturi. De exemplu, pentru secţiile mixte, care combină exploatarea forestieră cu întreţinerea drumurilor şi căilor ferate forestiere, cele şapte posturi prevăzute în proiect sunt insuficiente în raport cu complexitatea activităţii, fiind nevoie de un minimum de nouă salariaţi pentru buna desfăşurare a activităţii, similar cu secţiile specializate pentru exploatări forestiere.
'Trebuie găsite soluţii pentru menţinerea posturilor de execuţie în cazul şefilor ocoalelor silvice, care şi-au suspendat contractul de muncă pentru a trece pe contract de mandat, în baza OUG nr. 63/2025, prin care s-a modificat Codul silvic. În caz contrar, reorganizarea va conduce inevitabil la concedieri', atenţionează sindicaliştii.
O altă propunere importantă este ca numărul de angajaţi să poată fi suplimentat atunci când activitatea unui ocol depăşeşte semnificativ pragurile stabilite prin metodologie.
Federaţia atrage atenţia şi asupra personalului necesar în crescătorii de vânat, păstrăvării, pepiniere, secţii de exploatare şi depozite de material lemnos. În toate aceste cazuri, numărul de angajaţi trebuie să ţină cont de activitatea efectivă şi de condiţiile din teren.
'Reorganizarea trebuie să păstreze Romsilva funcţională. Reorganizarea trebuie să însemne eficientizare, nu reducerea personalului prin aplicarea mecanică a unor formule de calcul matematic. Aplicarea rigidă a unor praguri poate produce situaţii în care subunităţi cu activitate complexă să fie încadrate într-o categorie inferioară, iar personalul să fie redus fără ca volumul real de muncă şi responsabilităţile să se diminueze. În documentul cu observaţii, Federaţia a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 'să analizeze propunerile specialiştilor din sector şi să le includă în forma finală a actului normativ. O reorganizare corectă trebuie să ţină cont de volumul real de muncă, de specificul fiecărui ocol şi de responsabilităţile angajaţilor'. Federaţia Silva îşi exprimă disponibilitatea pentru participarea la dialogul social şi la dezbaterea publică a proiectului, în vederea identificării unor soluţii care să asigure în egală măsură atât eficientizarea activităţii Romsilva şi menţinerea locurilor de muncă cât şi funcţionarea corespunzătoare a structurilor silvice din teritoriu', se mai menţionează în documentul citat.
AGERPRES