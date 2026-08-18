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Corpul de control ajunge la Metrorex după trei luni de facturi neachitate. Nota de plată este de 1 milion de euro pe lună

Corpul de control ajunge la Metrorex

Corpul de control ajunge la Metrorex

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 18 aug. 2026, 12:02

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a extins misiunea Corpului de control la Metrorex, mai ales că operatorul de transport subteran nu a plătit de trei luni facturile lunare la energie electrică și se află în negocieri pentru eșalonarea plății.

'Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară (luni seara - n. r.) cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod', a scris Miruță pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex în luna iunie arătând, la momentul respectiv, că lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou.

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