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Rapid anunță un nou transfer. Nu toți fanii sunt încântați

Daniel Pancu

Daniel Pancu

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 2 iul. 2026, 13:22

Rapid a oficializat transferul fundașului central Daniel Graovac, aceasta fiind a patra mutare realizată de giuleșteni în perioada de mercato din vară.

Fotbalistul bosniac, trecut pe la CFR Cluj și FCSB, a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Clubul a anunțat că Graovac vine să întărească defensiva alb-vișinie, mizând pe experiența sa de peste 300 de meciuri la nivel profesionist.

Transferul nu a fost însă primit bine de o parte a suporterilor rapidiști. Fanii și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale, criticând strategia clubului și faptul că Rapid aduce jucători rămași liberi de la rivale precum FCSB sau CFR Cluj.

Unii suporteri au mers până la a spune că echipa riscă să devină una de pluton și să lupte pentru locuri modeste în campionat. În această vară, Rapid i-a mai adus pe Mohammed Kamara, Vladan Bubanja și Jason Kodor.

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