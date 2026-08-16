Economie· 2 min citire

Acciza la motorină scade cu 20% de astăzi. Cu cât s-a ieftinit la benzinării

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 08:28
Actualizat16 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea.Net

Motorina este mai ieftină cu 68 de bani pe litru de astăzi, după o perioadă în care șoferii au fost nevoiți să suporte mai multe scumpiri consecutive la pompă. Ieftinirea vine după săptămâni în care prețurile carburanților au urcat, iar acum Consiliul Concurenței verifică dacă majorările din ultima perioadă au reflectat în mod corect schimbările de pe piață.

Guvernul intervine pe piața carburanților prin Ministerul Finanțelor, anunțând o ieftinire temporară a accizei pentru motorina standard. Măsura intră în vigoare din 16 august 2026 și este valabilă până la finalul acestei luni. Decizia a fost luată pentru a amortiza impactul financiar creat de scumpirile majore de la pompă și pentru a proteja puterea de cumpărare a populației, dar și costurile operaționale ale companiilor.

Scăderea de 20% a nivelului accizei înseamnă o reducere exactă de 560,86 lei pentru fiecare 1.000 de litri de combustibil, respectiv de 663,75 lei pe tonă. Astfel, în intervalul 16-31 august 2026, valoarea accizei aplicate motorinei standard vândute pe piața din România ajunge la 2.243,43 lei/1.000 de litri sau 2.654,99 lei/tonă.

Motivul intervenției: creșteri record pe piețele internaționale

Decizia de ieftinire vine ca reacție la scumpirile accelerate din ultima perioadă. Cotațiile internaționale Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, în timp ce prețul mediu achitat de șoferi la pompă a urcat cu mai bine de 23%. În baza acestor date, autoritățile au activat cadrul legal care permite ajustarea rapidă a taxelor pe carburant în funcție de volatilitatea din piață.

Cum funcționează mecanismul de ajustare a taxelor

Conform explicațiilor oferite de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, mecanismul a fost gândit tocmai pentru a permite statului să ofere o reacție promptă în perioadele de criză, fără a bloca bugetul prin măsuri rigide. Nivelul acestei intervenții va fi analizat și reevaluat din două în două săptămâni, astfel încât taxarea să reflecte fidel realitatea din economie.

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