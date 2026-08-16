Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovici a fost eliminat în turul doi la Cincinnati

Acuzând dificultăţi fizice în setul al doilea, din cauza umidităţii şi căldurii din Cincinnati, Novak Djokovici a fost eliminat încă de la intrarea în competiţie de Thiago Tirante, scor 2-6, 6-4, 6-4. Sârbul a avut bye în runda inauguarală.
Prea cald şi prea umed pentru Novak Djokovici. Sârbul, aflat la limita rezistenţei fizice la debutul său la Cincinnati împotriva lui Thiago Tirante, a cedat în cele din urmă după o luptă în trei seturi (2-6, 6-4, 6-4).
Jucătorul în vârstă de 39 de ani a fost copleşit de condiţiile sufocante din această zi din Ohio şi nu va mai avansa în turneul său de revenire după Wimbledon.
În primul set, actualul nr. 5 mondial a reuşit un break la scorul de 4-2, înainte de a salva două mingi de break în game-ul următor, dar căldura din Cincinnati (29 °C şi 72 % umiditate) a început să-şi pună amprenta asupra jucătorului cu 24 de titluri de Grand Slam în setul al doilea.
„Dkojo” s-a ţinut greu în picioare la scorul de 1-1, într-un game care a durat 18 minute şi 40 de secunde, timp în care Tirante a avut patru mingi de break fără să reuşească să convertească niciuna. După o pauză medicală la scorul de 2-1, Djokovici părea în continuare vizibil afectat, iar Tirante a preluat treptat controlul.
Jucătorul argentinian în vârstă de 25 de ani s-a bazat pe serviciul său şi pe loviturile sale puternice, înregistrând în special 13 aşi şi 40 de lovituri câştigătoare, printre care un forehand cu o viteză de 193 km/h.
După trei ani de absenţă la Cincinnati, Djokovici, triplu câştigător al turneului în 2018, 2020 şi 2023, părăseşte astfel prematur turneul american, cu aproape două săptămâni înainte de începerea US Open.
Tirante îşi continuă parcursul şi îl va înfrunta în runda următoare pe spaniolul Martin Landaluce, locul 67 mondial, care l-a învins pe italianul Matteo Arnaldi (locul 34) cu 6-4, 4-6, 6-4.