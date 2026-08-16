Advertising
Politica· 1 min citire
Ministrul Muncii vorbește de o majorare a salariilor în învățământ
Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari FOTO: Guvernul României
Publicat16 aug. 2026, 12:05
Sursărealitatea.net
Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari, dar nu de la începutul anului 2027, ci din toamna lui 2027.
Citește și
- 16:09Ministra Oana Țoiu a mulțumit Spaniei pentru prezența pe teritoriul României în misiunea de Poliție Aeriană Întărită
- 12:31NATO, despre drona prăbușită în România: Indiciile duc către Rusia
- 09:07Atac rus combinat cu rachete balistice şi drone împotriva mai multor regiuni din Ucraina
- 08:01George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News