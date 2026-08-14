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Șumudică, din nou în Gruia! CFR Cluj a făcut anunțul oficial

Marius Ș

Marius Ș

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 20:57

Marius Șumudică este din nou antrenorul lui CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunțat oficial vineri revenirea tehnicianului pe banca echipei, la doar câteva zile după despărțirea de portughezul Antonio Folha.

„Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj în anunțul oficial.

Șumudică revine astfel la formația ardeleană după primul său mandat din 2021. Atunci, tehnicianul a condus echipa în 15 partide, obținând nouă victorii și contribuind la calificarea CFR-ului în grupele Conference League.

Revenirea vine după o perioadă agitată pentru CFR Cluj. Clubul s-a despărțit în urmă cu doar patru zile de Antonio Folha, care fusese numit antrenor cu aproximativ două luni înainte.

Pentru Șumudică este o nouă oportunitate de a demonstra la CFR Cluj, după ce primul său mandat s-a încheiat în august 2021, în urma eliminării din Europa League în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad.

De-a lungul carierei, tehnicianul a mai pregătit formații precum Rapid, Astra Giurgiu, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab. Cea mai importantă performanță din România a obținut-o cu Astra Giurgiu, alături de care a câștigat titlul de campion în sezonul 2015-2016.

Șumudică revine la CFR într-un moment în care echipa are nevoie de stabilitate și rezultate, iar conducerea clubului speră ca experiența tehnicianului să producă rapid o schimbare.

Noul antrenor are acum misiunea de a redresa echipa și de a readuce CFR Cluj în lupta pentru obiectivele importante ale sezonului.

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